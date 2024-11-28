İthaki Yayınları 05 Aralık Kitapları

İthaki Yayınları, 05 Aralık’ta dağıtacağı kitaplarını açıkladı. Nnedi Okorafor’un büyülü kaleminden çıkan Akata Cadı, dostluk, cesaret ve kendini keşfetme temalarıyla örülü, Afrika’nın zengin kültürel dokusundan ilham alan fantastik bir macera sunuyor. Yazar, Akata Savaşçı’sında Sunny ve arkadaşlarının tehlikelerle dolu hikâyesine devam ediyor. Nnedi Okorafor’un büyüleyici “Nsibidi Yazıtları” serisinin üçüncü kitabı Akada Kadın ise kültür, mitoloji ve destansı macerayı cesur bir kadın kahramanın gözünden sunuyor. Ünlü yazar Ursula K. Le Guin şöyle diyor: “Nnedi Okorafor’un eserlerinin bir sayfasında, sıradan fantastik destanların koca ciltlerinden daha fazla hayal gücü var.”

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