Adam Elliot’un yönettiği ve Sarah Snook, Kodi Smit McPhee, Magda Szubanski ile Eric Bana’nın oynadığı Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail), 06 Aralık 2024’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

El yapımı stop-motion bu canlandırma filmin kahramanı Grace Pudel, süs salyangozları toplamaya meraklı ve kitap âşığı, yalnız ve uyumsuz biridir. Grace küçük yaşta, ikiz kardeşi Gilbert’ten ayrıldığında, endişe ve kaygının kucağına düşer. Yıllar geçip ardı ardına çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen, cesaret ve yaşam arzusuyla dolu Pinky adlı yaşlı bir kadınla dost olur ve gelecek umudu yeniden yeşerir.

Korkut Akın Yazıyor