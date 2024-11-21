II. Milli Sinema Günleri

Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenecek olan II. Millî Sinema Günleri, bu yıl İstanbul’da üç farklı mekânda gerçekleştirilecek. 28 – 30 Kasım 2024 tarihlerinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Rami Kütüphanesi ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan açık oturumlar, söyleşiler ve ücretsiz film gösterimleriyle üç gün boyunca dolu dolu bir program sinemaseverleri bekliyor. Geçen sene Afyonkarahisar’da düzenlenen ilk etkinliğe teveccüh gösterilmesi üzerine bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Millî Sinema Günleri’nin temeli, 1973 yılında Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından tertip edilen açık oturuma dayanıyor.

Bağlılık: Hasan

Bir Düş Gördüm

Bir Tutam Karanfil

Cenneti Beklerken

Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence

Karınca

Mavzer

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası

Sükut Evi

Suveydâ

Tay 2: Ebabil Takımı