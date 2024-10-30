2. Digital Film Festival İstanbul İçin Geri Sayım Başladı

Bu sene 2. kez 17 – 24 Ekim 2024 tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak olan Uluslararası Digital Film Festival İstanbul için geri sayım başladı. Yürütücülüğünü New York merkezli Digital Film Academy’nin üstlendiği festivalin ana jüri başkanlığını ise duayen Yeşilçam oyuncusu Hale Soygazi üstleniyor. Festival kapsamında İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek film gösterimleri ve söyleşiler sinemaseverlere açık olacak. 24 Ekim’de yapılacak ödül töreninde ise Ana Jüri Heyetinin belirlediği ödüller sahiplerini bulacak. Festivalin ana partneri Doğuş Üniversitesi, diğer partnerleri ise Crea Centers ile Digital Film Center oldu.

Basın Bülteni

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