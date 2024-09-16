Tüm Zamanların En Çok İzlenen ve Okunan Serilerinden Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay, 13 Eylül’de Tekrar Sinemalarda

Dünya genelinde 3,36 milyar dolar hasılat elde ederek rekorlar kıran Alacakaranlık tüm zamanların en çok izlenen film serileri arasında yer alıyor. Stephenie Meyer’in kaleme aldığı Alacakaranlık kitapları New York Times Best Seller’da 235 hafta kaldı ve tüm dünyada en çok okunan kitap serileri arasına girdi. Soundtrack’i ise dünya genelinde milyonlarca satan filmin başrollerinde Oscar adayı Kristen Stewart ve en son Batman’i canlandıran Robert Pattinson yer alıyor. Serinin son filminde Edward’ın ayrılığının etkisinden henüz kurtulamamış olan Bella, teselliyi Jacob’ın arkadaşlığında bulur. Ancak Jacob’ın da ondan sakladığı şaşırtıcı büyük bir sırrı vardır.

Basın Bülteni

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