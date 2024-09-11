Uğur Sofu’nun Yeni Projesi Uğur’lu Anne Filminin Senaryosu Tamamlandı

Başarılı senarist Uğur Sofu, yeni projesi Uğur’lu Anne filminin senaryosunu Almanya Hessen Film Kültür Bakanlığı’nın desteği ve yapımcı, yönetmen ve senarist Cevahir Çokbilir’in mentörlüğü ile tamamladı. Projenin ortak yapımcılığını üstlenen yapımcı ve yönetmen Taha Feyizli, yaptığı açıklamada, Uğur’lu Anne filminin gurbetçi sinemasına ve Türk – Alman sinema sektörüne önemli katkılar sağlayacak ve sinema sektöründe kalıcı bir iz bırakacak bir yapıt olacağını vurguladı. Film dünyasında şimdiden merak ve heyecan uyandıran proje, gerçek hikâyesi ve yapım sürecindeki güçlü iş birlikleriyle dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

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