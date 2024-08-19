Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024

Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 05 – 12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ilk kez gösterilecek filmlerin yer alacağı Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar ile yılın merakla beklenen yapımlarını içeren özel gösterimlerden oluşacak festival, Antalya Film Forum ile sektörü desteklemeye, Altın Portakal Sinema Okulu ile de geleceğin sinemacılarına ilham vermeye devam edecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine bu yıl, ????? başkanlık edecek.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması Filmleri

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