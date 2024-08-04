Atakan Şatıroğlu’nun yönettiği ve Berkay Berkman, Sonat Kucum, Zeynep Işıklı, Cansel Kudret ile Beste Demirelli’nin oynadığı Ziyaretçi 2, 09 Ağustos 2024’de Lion Distribution dağıtımıyla Kuyu Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ziyaretçi 2 filmi, yönetmenliğini Atakan Şatıroğlu’nun üstlendiği Ziyaretçi adlı filmin devamı. 100 dakika uzunluğundaki filmin yapımcılığını yönetmen Atakan Şatıroğlu ile Bahadır Polat üstleniyor. Polisiye, gerilim, korku türündeki filmde, 40 yaşında ailesini birtakım sıkıntılı olaylardan korumaya çalışan Toprak isimli karakterin hikâyesi anlatıyor.