Asylkhan Meldebekov’un yönettiği ve Dastan Orazbekov, Janna Kuanişeva, Kamşat Joldybayeva ile Abunasır Serikov’un oynadığı Neredeyse Maço (Pochty Macho), 09 Ağustos 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Serüven Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Damir çok uzun zamandır Amerika’da bir tıp merkezinden diş doktoru olarak çalışmak için haber beklemektedir. Sonunda beklediği haber gelir, ancak annesi O’na “Ya evlenip eşinle gidersin ya da gidemezsin.” der. Bir gün Damir bir hastasından bir flört ajansı olduğunu öğrenir; ajansa gidip uzmanlardan yardım ister. Uzman Ardak O’na yardım etmeye hazırdır. Damir’in bu görevi başarması için sadece iki ayı kalmıştır.