Üsküdar’da İzler İken Açık Hava Sinema Günleri

Türk Sinemasının mihenk taşı filmlerinin tekrar gösterilmesiyle yapılan geleneksel sinema günlerinin ilki, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi avlusunda gerçekleştirildi. Yüzlerce Üsküdarlının katılımıyla gerçekleşen ve “Sandalyeni kap gel” konseptiyle düzenlenen etkinlikte, seyirciyle buluşan ilk film Türk sinemasının kült filmlerinden Neşeli Günler oldu. Usta oyuncular Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Oya Aydoğan ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı ve 1978 yılında çekilen filmde turşu suyu tartışmaları dikkati çekmişti. Üsküdar Belediyesi de film gösteriminde izleyicilere turşu suyu, patlamış mısır ve çay ikram etti.

Neşeli Günler



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