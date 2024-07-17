24 Temmuz 2024 Çarşamba Filmleri, Gelecek Program

Deadpool & Wolverine

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Shawn Levy’nin yönettiği ve Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin ile Morena Baccarin’in oynadığı Deadpool & Wolverine, 24 Temmuz 2024’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.
Wade Wilson’un ahlaki açıdan esnek bir paralı asker olarak geçirdiği günler ve Deadpool kimliği çok gerilerde kalmış, artık sadece sivil hayatta varlık göstermeye çabalamaktadır. Ancak  sakin dünyası büyük bir tehlike tehdidiyle karşı karşıya kalınca Wade isteksizce harekete geçmek zorunda kalır. Bu sorun karşısında, en az kendisi kadar isteksiz birini, Wolverine’i yardım etmesi için ikna etmeye çalışır.

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