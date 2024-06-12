Engelsiz Filmler Festivali Bugün Sona Eriyor

Puruli Kültür Sanat tarafından “Bir arada film izlemek mümkün” sloganıyla on iki yıldır sinemasever izleyicilerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali, 12 Haziran Çarşamba günü Kıyıda (On the Shore), Yurt (Dormitory) ve Kısa Film Yarışması’ndaki filmlerin Paribu Cineverse ANKAmall’daki gösterimlerine devam etti. 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 15:00’te Spor Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni: Jorgen Leth başlıklı bir konuşma gerçekleştirildi. Socrates Dergi ekibinden spor yazarı ve bisiklet anlatıcısı İnan Özdemir’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell) filminin Goethe – Institut Salonu’nda saat 13:00’teki gösteriminden sonra düzenlendi.
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Kısa Filmciler – Ezgi Yalınalp
Kıyıda (On the Shore) Söyleşisinden
Şimal Emür – Büşra Bilginler – Kaan Denk
Spor Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni: Jorgen Leth Söyleşisinden
Kıvanç Yalçıner – İnan Özdemir
Yurt (Dormitory) Söyleşisinden
Nehir Tuna – Ekrem Buğra Büte
Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell)
Doğruluk mu, Cesaret mi? (Shtander, Shtander, Katya)
Kıyıda
Onun Kalesinde (In His Fortress)