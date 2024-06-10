Mustafa Aslan’ı (Kâhtalı Mıçı) Kaybettik

Kâhtalı Mıçı lâkabıyla tanınan türkücü ve oyuncu Mustafa Aslan, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 1953 yılında Kâhta ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Aslan Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi. Kâhtalı Mıçı, Mazlum Kuzey ve Sırrı Süreyya Önder’in yönettiği Beynelmilel adlı filmler ve dizilerde oynadı. Önder, neden Kâhtalı Mıçı’yı tercih ettiğini “Gençliğimde siyasi görüşüm yüzünden yattığım hapisten çıkıp Adıyaman’da geldiğimde aynı görüşe sahip olmasak da bana sahip çıkan tek kişi Kâhtalı Mıçı olmuştur.” şeklinde ifade ediyor. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.