Ricard Cusso’nun yönettiği ve Deborah Mailman, Ed Oxenbould, Judith Lucy ile Frank Woodley’in seslendirdiği animasyon film Combat Wombat, 07 Haziran 2024’de Chantier Films dağıtımıyla BMS Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sadece birkaç çikolata almak isteyen Wombat aniden süpermarketi altüst eden birkaç asi, zıplayan ayıyla karşılaştı. Ancak isyancıları kendi elleriyle uzaklaştıran Maggie’ye, şekerlerini korumak için hiç güvenmediler. Mağazanın kasiyeri, Wombat’ın süper kahraman olduğunu duyurur. Başlangıçta yeni imaja direndikten sonra, kayıp kocasını arama fırsatını yakalar ve birçok yeni macera başlar.