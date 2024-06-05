Kelsey Mann’ın yönettiği ve Gupse Özay, Aslı İnandık, Yaren Özaydın ile Aysun Topar’in seslendirdiği animasyon film Ters Yüz 2 (Inside Out 2), 14 Haziran 2024’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Studios Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

Disney Studios ve Pixar imzalı Inside Out 2 – Ters Yüz 2’de artık bir ergen olan Riley’nin aklına geri dönüyoruz. Kumanda merkezi birden, tamamen beklenmedik bir duyguya yer açmak için ani bir yıkımdan geçiyor. Uzun süredir merkezi başarılı bir şekilde yöneten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, aralarına Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç’ın katılmasıyla nasıl hissedeceklerinden emin olamıyorlar.