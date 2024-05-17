Michael Mohan’ın yönettiği ve Sydney Sweeney, Alvaro Morte, Simona Tabasco ile ?????’in oynadığı Arınma (Immaculate), 26 Nisan 2024’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

2- Arınma (Immaculate), davet aldığı manastırda kendisini korkunç bir kâbusun içerisinde bulan genç bir rahibenin hikâyesini konu ediniyor. Cecilia, pitoresk İtalyan kırsalındaki uzak bir manastırda yeni bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir rahibedir. Kendisine sunulan fırsatı değerlendirerek İtalya’ya manastıra giden Cecilia, burada sıcak bir şekilde karşılanır. Cecilia’nın yeni evinin bazı karanlık ve dehşet verici sırlar barındırdığını anlaması ile hayatı kısa sürede kâbusa dönüşür.