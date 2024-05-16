Rıdvan Ahmet’in yönettiği ve Şehnaz Dilan, Nezir Yıldırım, Recep Bülbülses ile Zulfikar Öner’in oynadığı Kimsesiz, 19 Nisan 2024’de Skypic Film dağıtımıyla SR Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kimsesiz fakat sesinin güzelliğinin farkında olan Nezir, sarkıcı olmak hayalleriyle köyünden İstanbul’a gelir. Karadenizli Temel vasıtasıyla, soluğu müzik şirketlerinin olduğu Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nda alır. Temel, şirket patronuna yolunacak kaz olarak gördükleri Nezir’i sunar. Ellerini ovuşturan patron, Nezir’e albüm yapmak için parası olup olmadığını sorar. Nezir, annesinden kalma tarlayı istemeden de olsa satar ve şöhrete doğru yola çıkar.