12. Pembe Hayat KuirFest Küründen Online Gerçekleşti

#DöndümBak etiketiyle başladığı şehre geri dönen Pembe Hayat KuirFest, bu yıl 12. senesini geride bıraktı. Ezber yasaklara alışkın olan KuirFest, Kış Pride’ı olarak anıldığı tarihlere de geri dönerek, 23 – 25 Şubat tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Açılış gecesi ile festival programını başlatan 12. Pembe Hayat KuirFest’te, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanarak bildirilen yazıyla, KuirFest adı altında yapılacak etkinliklerin yasaklandığı öğrenildi. Hukuka aykırı şekilde getirilen yasak kararının iptali için aynı gün idare mahkemesine yürütmenin durdurulması talepli dava açıldı. Açılışta bir araya gelen lubunyalar, feministler, aktivistler, sinemacılar, gazeteciler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve festival severler, Şokopop’un DJ performansı ile gerçekleştirilen kokteylden sonra, doğaçlama varyete performansı ile tanınan Kahpe Feleknaz’ın sunumuyla festivalin açılışına tanıklık etti.

Basın Bülteni

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