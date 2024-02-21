Yunfei Wang’ın yönettiği ve Xiaoxi Tang, Yunfei Wang ile Tianxiang Yan’in seslendirdiği animasyon film Süper Kahramanlar (Kwai Boo), 08 Mart 2024’de Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çılgın süper kahraman Kwai Boo yanlışlıkla kendini boyutlar arası bir evrende bulur. Fakat bu sihirli dünyada efsanevi Shu’nun altın asasını kaybeder. O ve arkadaşları altın asayı tekrar bulmalıdır. Süper Kahramanlar sihirli ve çılgın bir hazine avının peşinde sürüklenmeye başlarlar. Sihirli altın asa bulunmalı ve ait olduğu müzeye iade edilmelidir. Asanın gücü kahramanımız Kwai Boo’nun da kendi hazinesini keşfetmesini sağlayacaktır.