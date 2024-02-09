7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali’nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 26 Şubat – 02 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin finalist filmleri belli oldu. Ön jüri, 55 ülkeden gelen 374 film arasından finalistleri belirledi. 27 ülkeden 77 filmin yarışacağı ve gösterileceği filmler Institut Français de Turquie, İstinyePark Teras Renk Sineması ve Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sinemasever izleyicilerle buluşacak. Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenecek İzmir’den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri ise İzmir Ticaret Odası’nda yapılacak.

Basın Bülteni

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