Ayhan Rüzgâr’ın yönettiği ve Ayhan Taş, Arzu Yanardağ, Kutsal Kaynak, Burcu Özçelik, Ayhan Rüzgâr ile Murat Ercanlı’nın oynadığı Öldüm Bittim, 22 Mart 2024’de Skypic Film dağıtımıyla HB Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sıradan bir kişiliğe sahip olan Mehmet, hastalık hastası biridir. Onun hayatı, bir köpeği sevmek isterken köpeğin elini ısırmasıyla bambaşka bir hale dönüşür. Kuduz olacağını düşünüp panik atak geçiren Mehmet hastaneye kaldırılır. Vizitedeki doktorların başka bir hastanın öleceği hakkında yaptıkları konuşmayı kendi üzerine alınan Mehmet, bir haftalık ömrü kaldığını düşünerek, ölüm için hazırlık yapmaya başlar.