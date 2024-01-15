Ülke Sineması’nın Konuğu: Peru

Beyoğlu Sineması’nın Ülke Sineması programının bu ayki konuğu Peru. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı programlarına yer veren Beyoğlu Sineması’nda, Peru Büyükelçiliği destekleriyle 17 – 21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek Ülke Sineması: Peru kapsamında Horoz Siklet, En İyi Aileler, Margarita ve Lezzetli Kuruyemiş adlı filmler gösterilecek. Düzenlenen etkinliğinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebiliyor.

En İyi Aileler (Las Mejores Familias)



Horoz Siklet (Peso Gallo)



Lezzetli Kuruyemiş (Deliciosa Fruta Seca)



Margarita (Margarita: Ese Dulce Caos)

