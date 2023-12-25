Herkesi Güldürmeye Hazırlanan Mutluyuz Filminin Fragmanı Yayınlandı

İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği ve Yasemin Sakallıoğlu ile başrolünü paylaştığı Mutluyuz filmi 29 Aralık’ta vizyona giriyor. Filmin yayınlanan fragmanında Ferhat ve Aslı’yı bir otelde, çiftlerin ilişkilerini toparlamak için gittikleri terapi programında görüyoruz. Ferhat ve Aslı’nın yarışa çevirdiği çift terapisindeki komik halleri fragmanda dikkat çekerken özellikle dans yapılan sahnelerin yer aldığı özel anlar sinemaseverleri güldürüyor.

Basın Bülteni

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