Sır (Yönetmen: Doğuş Arslan)

Doğuş Arslan’ın yönettiği ve Ayşenur Vatansever, Fırat Güner, Doğuş Arslan ile Cemal Aşkın Alpçetin’in oynadığı Sır, 15 Mart 2024’de Skypic Film dağıtımıyla Nazin Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

12 yıl önce, aklı pek yerinde olmayan bir kızın köyün muhtarı tarafından tecavüze uğramasını engelleyen Orhan cezaevinden çıkar ve köyüne döner. Daha önce babaannesiyle yaşayan Orhan, onu da kaybetmiştir. Köyde yeni bir hayata başlamaya çalışan Orhan eski tanıdıkları Dilan, Ali, Zöhre ve Necati’nin de yardımını almaktadır. Ancak sıkıntılar, dertler Orhan’nın yakasını bırakmamakta, zaman zaman eskilere dalıp hüzünlenmektedir.