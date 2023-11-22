İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen İtalyan Sinemasıyla Buluşma, çağdaş İtalyan sinemasının en yeni ve dikkat çeken yapımlarını 27 Kasım – 03 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’a getiriyor. İtalya’nın son dönem sinemasına ışık tutarak, dünya festivallerine damga vuran ve büyük beğeni toplayan filmleri izleme fırsatı sunan seçkide bu yıl sekiz uzun metraj yapımı filmin Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. 14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma, 27 Kasım 2023 Pazartesi akşamı Kaptan Benim filminin gösterimiyle başlayacak.

Cennet (El Paraiso)



Hâlâ Umut Var (C’è Ancora Domani)



Hiçbir Yerde (Invelle)



Kaptan Benim (Io Capitano)



Komutan (Comandante)



Lubo



Sana Söylemiştim (Te L’Avevo Detto)



Sonsuz Pazar (Una Sterminata Domenica)

