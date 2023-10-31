3. izmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek olan 3. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması 08 – 13 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Sanat, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Mimarlık Merkezi ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. 18 Akdeniz ülkesinden gelen 34 film gösterimi halka açık olacak ve izleyiciler ile ücretsiz olarak buluşacak. Ayrıca buluşma kapsamında Henri Langlois İzmir Onur Ödülü verilecek.