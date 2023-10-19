11. Engelsiz Filmler Festivali Başlıyor

Engelsiz Filmler Festivali bu yıl 20 – 26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da, 04 – 05 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleşecek. Kısa Film Yarışması kapsamındaki 14 film ise 20 – 26 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye’den çevrim içi olarak izleyicilerle buluşacak. Türkiye ve dünya sinemasından 42 filmin erişilebilir olarak gösterileceği Engelsiz Filmler Festivali, Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe-Institut ve Eskişehir’de Kanatlı AVM Cinema Pink salonlarında izleyicilerle buluşacak. Kısa Film Yarışması kapsamındaki 14 uzun film ise eff2023.muvi.com adresi üzerinden 20 – 26 Ekim 2023 tarihleri arasında tüm Türkiye’de çevrim içi olarak izlenebilecek.

Basın Bülteni

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