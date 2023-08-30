Joanna Hogg’un yönettiği ve Tilda Swinton, Louis, August Joshi, Carly Sophia Davies ile Joseph Mydell’in oynadığı Sonsuz Sır (The Eternal Daughter), 08 Eylül 2023’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çekeceği filminin senaryosunu yazmakta olan bir sanatçı ve hayli yaşlanmış annesi, artık bir otele dönüşmüş olan, eskiden bir müddet ikamet ettikleri aile evlerine döndüklerinde, uzun süredir saklı kalmış sırlarıyla yüzleşirler. Joanna Hogg’un bu son filmi, Tilda Swinton’ın derinlikli performansıyla, ebeveyn ilişkileri ve geride bıraktıklarımıza dair sarsıcı ve büyüleyici bir hikâye oluşturuyor.