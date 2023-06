Sadi Bey’in Beyazperde Yazıları

Zaman zaman gazetelerde özlü sözlerden müteşekkil Duvar Yazıları okuruz. Sadi Bey, “Duvar Yazıları oluyor da Beyazperde Yazıları neden olmasın?” diye düşündü, filmlerin seyri sırasında not almaya başladı ve böylece Beyazperde Yazıları diye bir kavram icat etmiş oldu. Notlarına arada sırada yenilerini ekliyor. Son ekledikleri:

Çünkü kolaylık aynı zamanda bir hastalıktır. (Gençlik-Youth, Yön: Paolo Sorrentino)

Bize dünyayı vermesen de olur, yanımızda ol yeter. (Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur-Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, Yön: John Francis Daley, Jonathan Goldstein.)