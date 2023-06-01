2. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları Başlıyor

Sinema endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nın ikincisi 02 – 04 Haziran 2023 tarihleri arasında Sinematek/Sinema Evi’nde yapılıyor. Üç gün sürecek buluşmada paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Etkinlik kapsamında sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyoneller buluşacak. 02 Haziran 2023 Cuma günü başlayacak ve 04 Haziran 2023 Pazar günü sona erecek Sinematek Günleri’nde senaryonun fikir sürecinden fon bulmaya, yönetmenin oyuncu seçiminden yapımcılar için yeni dağıtım ve pazarlama stratejilerine kadar farklı başlıklar ele alınacak.

Basın Bülteni

Günler hakkında geniş bilgi için tıklayınız.