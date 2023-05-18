Çocuk ve Sinema Güneri

Artizan Sanat, 18 – 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında Çocuk ve Sinema Günleri programını düzenliyor. Film gösterimlerinin yanı sıra, Sinemada Çocuk Temsili üzerine Gülçin Pamak, Burak Göral ve Dilara Bostan ile söyleşi, Hafize Çetinkaya’nın -e Karşı Sergisi ve söyleşisi ile Kolaj Uygulama Atölyesi’nin de yer aldığı, katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler için sinemaseverler Artizan Sanat’a davet ediliyor. Artizan Sanat, çalışmalarını “Şehit Muhtar Mahallesi, İstiklal Caddesi, Mis Sokak, No: 3, Beyoğlu, 34435, İstanbul” adresinde gerçekleştiriyor.



Kayıp Prenses (The Stolen Princess)

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