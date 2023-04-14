Asteroid Şehir Filminin Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

Yönetmenliğini Wes Anderson’un üstlendiği Asteroid Şehir filminin Türkçe alt yazılı fragmanı yayına verildi. Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright ve Tilda Swinton’un başrollerini paylaştığı film, 1955’li yıllarda bir Amerikan çöl kasabasında geçiyor ve tüm ülkeden öğrencileri ve ebeveynleri birlik ve akademik rekabet için bir araya getirmek amacıyla düzenlenen bir programı konu alıyor.

Basın Bülteni

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