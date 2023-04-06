Kreatörlüğünü Trond Morten Venaasen, Frank Mosvold ile Tom Petter Hansen’in yaptığı ve Gaia Ottman, Jamie Oram, Beth Chalmers ile Giles New’in seslendirdiği animasyon film Ella Ella Bingo: Macera Başlasın (Ella Ella Bingo), 21 Nisan 2023’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ella, 5 yaşında, coşkulu, iyimser ve eğlenceyi çok seven bir kızdır. Ella’nın dünyası, düşkün babası, eksantrik komşuları ve eğlenceyi seven bir grup arkadaştan oluşur. Ella’nın, bu günlük yaşantı ve ikilemleri, şaşırtıcı derecede yaratıcı yollarla çözme konusunda da dikkate değer bir yeteneği vardır. Hiç kimse Ella gibi maceralar yaşamaz.