Dreamworks Animation’dan Troller 3: Hep Beraber Filminin Türkçe Dublajlı Birinci Fragmanı ve Teaser Afişi Paylaşıldı

Bu Noel mevsiminde Anna Kendrick ve Justin Timberlake, DreamWorks Animation’ın gişe rekortmeni müzikal film serisi Troller 3: Hep Beraber filmi için geri dönerken aksiyon yüklü, yıldızlarla dolu, gökkuşağı renkli, benzersiz aile buluşmasına hazır olun. Troller’in özelliği olan psikedelik, neşe bombası yeni ve klasik pop hitlerin yer aldığı Troller 3: Hep Beraber’de serinin yeni karakterleri olarak müzikal süper starlarla ve güçlü komedi oyuncularıyla dolu bir seslendirme kadrosu bulunuyor. Aralarında dört kez Grammy adaylığı olan ve Latin Grammy ödüllü Camila Cabello, Viva rolünde; Zosia Mamet, Crimp rolünde ve 12 kez Emmy ödüllü RuPaul Charles, Bayan Maxine rolünde yer alıyor.

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