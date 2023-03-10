“Başka”larının hayatına, gerçeklik ve komedi ile, yeri geldiğinde ise soyutlaştırma ve deneylerle ışık tutmayı amaçlayan Yunanistan menşeili Positively Different Kısa Film Festivali’nin (Positively Different Short Film Festival) amacı kesişimsellik ve ayrımcılık konusunda duyarlılık yaratmak. Festival, bu sene Atina, Belgrad, Dakar, Nicosia, Sofya ve Zagreb dışında İstanbul seyircisiyle de 19 Mart 2023 21:30’da Kadıköy Sineması’nda buluşacak. 17 ülkeden gelen 38 film 7 farklı kategoriye ayrılacak. Festival seçkisinde beden, alan, sınırlar sorgulanırken ilişkiler ve günlük hayat gibi, insanların oluşturduğu gerçeklikler de irdelenecek.