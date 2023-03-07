Emre Kavuk’un yönettiği ve Hande Doğandemir, Yağızcan Konyalı, Nur Fettahoğlu ile Aslıhan Karalar’in oynadığı Daha İyi Bir Yarın, 31 Mart 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Turaz Bilişim tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sevgilisi tarafından terk edilen Ozan, aşk acısı çekmeye başlar ve gittiği hiçbir yerde teselli bulamaz. Ozan bir gün intihar etmeye karar verir. İntihar etmek devlet kontrolünde olduğu sürece yasaldır ancak bunun istisnai tek bir şartı vardır: İntihar edecek kişiye kimse aşık olmamalı ve böyle bir başvuruda bulunmamalıdır. Ozan Yaşam sonlandırma merkezinde gittiğinde başvurusu incelenir ve ret cevabı alır. Çünkü Ozan’a Ekin isminde hiç tanımadığı bir kadın aşıktır. Ozan bu yüzden ölemiyordur. Tek çaresi Ekin isimli bu kızı bulup onu aşkından vazgeçirmesidir. Ozan, Ekin’i bulur ve onunla vakit geçirmeye başlar. Ekin onu vazgeçirmeye çalışırken Ozan hiç beklemediği bir gerçekle daha yüzleşmek zorunda kalır.