Serdar Çetinkaya’nın yönettiği ve Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş, İnanç Konukçu ile Sedef Şahin’in oynadığı Tek Yürek – İmalat-ı Harbiye, 10 Mart 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Serçe Yapım – AKS Medya – Clean B. Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İmalat-ı Harbiye’li işçilerin mola vakitlerinde fabrikanın bahçesinde oynamaya başladıkları futbol kısa süre sonra milli bir davanın parçası haline gelir. İstanbul Ligi’nde mücadele ettikleri sırada işgalin başlamasıyla kulüp direniş örgütüne dönüşür. 113 yıl önce başlayan bu şanlı tarihin ve armanın taraftarları ise aynı ruhla, günümüzde tek hayali Ankaragücü’nda futbolcu olmak isteyen kanser hastası Yiğit için tek yürek olup mücadele ederler.

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