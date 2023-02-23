Anthony Bell’in yönettiği ve Lisa Durupt, Andrew Toth, Jonathan Holmes ile Paul Dobson’un seslendirdiği animasyon film Karlar Kralı Norm 3 (Norm of the North: Family Vacation), 17 Mart 2023’de CGV Mars dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İlk filmiyle kendini herkese sevdiren Norm, bu sefer ailesiyle birlikte çıktığı tatilde tacını geri kazanmaya çalışıyor. Krallığı sırasında hem ailesine hem de görevlerine zaman ayırmakta zorlanan Norm, sonunda ailesiyle birlikte bir tatile çıkmaya karar verir. Ancak bir gece tacı gizemli bir şekilde çalınınca ailesine belli etmeden onu bulmaya çalışır. Ama bu sorunu da her zamanki gibi ailesinin yardımıyla çözecektir.