Charlotte Wells’in yönettiği ve Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson Hall ile Sally Messham’ın oynadığı Güneş Sonrası (Aftersun), 28 Aralık 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Mubi tarafından vizyona çıkarıldı.

Bir baba – kız ve büyüme hikâyesi, anıların hüznü ve sevinciyle dolu, zamanın hızla geçişine dair sade, incelikli bir dram. Sophie, tam 20 yıl önce Fethiye’de bir tatil köyünde babasıyla geçirdiği tatilin unutulmaz anlarını geçmişe duyduğu melankoliyle anar. Babasını tanıdığını düşünse de yıllar sonra hatırladıklarıyla gerçekliğin arasında boşluklar kalır.