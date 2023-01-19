Toby Genkel ile Florian Westermann’ın yönettiği ve Hugh Laurie, Emilia Clarke, David Thewlis, Himesh Patel, Gemma Arterton ile Joe Sugg’un seslendirdiği animasyon film Muhteşem Kedi Maurice (The Amazing Maurice), 20 Ocak 2023’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Muhteşem Maurice, yaşımını şehirde sürdürmeye alışık olan serseri ruhlu bir kedidir ve çok para kazanacağını düşündüğü sinsi bir düzenbazlık planı vardır. Bunun için bulduğu şapşal kavalcıyı ve kavalcıya ait bir fare sürüsünü kullanmayı düşünmektedir. Planını uygulayacağı Kötü Şans kasabasına vardıklarında onları şaşırtıcı büyük bir sürpriz beklemektedir.