Christopher McQuarrie’nin yönettiği ve Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames ile Simon Pegg’in oynadığı Mission: Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One), 14 Temmuz 2023’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

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