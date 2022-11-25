Türk, İtalyan ve uluslararası izleyiciler tarafından merakla beklenen geleneksel ve seçkin İtalyan Sinemasıyla Buluşma, 28 Kasım – 04 Aralık 2022 tarihleri arasında on üçüncü kez İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Etkinlik, bir kez daha çağdaş İtalyan sinemasının hayranları ve sinematografisinin en son ve dikkat çeken yapımlarını tanımaya meraklı olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Yaşanan pandemi nedeniyle İtalyan Sinemasıyla Buluşma’nın son iki yılının dijital platformda düzenlenmesinden sonra buluşma bu kez sinema salonlarında özlenen yerini alıyor.