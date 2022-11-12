Barış Akarsu Merhaba’ya Kanyon’da Muhteşem Gala

Bir dönem Anadolu rock müzikte fırtınalar estiren, sesi, şarkıları ve yorumuyla milyonların gönüllerinde taht kuran Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu Merhaba filminin galası, 15 Kasım Salı akşamı Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda yapılacak. Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın başarıyla canlandırdığı filmde, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol oynuyor. Yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar kaleme aldı.

Basın Bülteni

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