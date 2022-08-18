Kristina Buozyte ile Bruno Samper’in yönettiği ve Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen ile Richard Brake’in oynadığı Vesper, 30 Eylül 2022’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünya’nın eko sisteminin çöküşünden sonra distopik bir gelecekte geçen film, çökmüş dünyanın çürüyen kalıntılarında yaşamını sürdürmek için hayatta kalma becerilerini kullanan, güçlü ve iradeli 13 yaşındaki bir kız olan Vesper’ı ve hasta babası Darius’ı takip ediyor. Vesper, oligarkların dünyayı yönetmek için genetik teknolojileri kullandığı karanlık merkez olan Citadel’e gitmek zorundadır.