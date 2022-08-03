9. Uşak Kısa Film Festivali

Bu yıl 20 – 28 Aralık 2022 tarihleri arasında 9. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali kısa filme ve kısa filmcilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Direktörlüğünü Dr. Onur Keşaplı`nın üstlendiği festival, ön, ara ve ana seçici kurullarında yer alan sinema sanatının farklı alanlarından akademisyen ve sanatçılarla güçlü bir profil çiziyor. Türkiye’nin kısa film alanında gelişmesine katkıda bulunan, uluslararası sahada görünür olmasını sağlayan ve gösterimler harici etkinlikleri arasına ustalık derslerini, forumları ve çeşitli retrospektifleri de ekleyen Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali, katılımcılar için onlarca sürpriz söyleşiyi de içinde barındırıyor.

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