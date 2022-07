Benjamin Quabeck ile Mette Tange’nin yönettiği ve Jay Myers’in seslendirdiği animasyon film Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel, 19 Mayıs 2023’de CJ ENM dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sevimli serçe Richard sürüye yeni yolculuğunda liderlik edemeyeceğini öğrenince, kendi başına uçmaya karar verir. Yolda diğer serçelerle tanışan Richard, sürünün bir tavus kuşu tarafından tutulduğunu öğrenir. Onları kurtarmak için de zorlu ve gizemli bir bulmacayı çözmesi gerekmektedir.