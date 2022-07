Anthony Bell’in yönettiği ve Lisa Durupt, Andrew Toth, Jonathan Holmes ile Paul Dobson’un seslendirdiği animasyon film Karlar Kralı Norm: Ailece Tatil (Norm of the Norm: Family Vacation), 10 Mart 2023’de CJ ENM dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Krallığı sırasında hem ailesine hem de görevlerine zaman ayırmakta zorlanan Norm, sonunda ailesiyle birlikte bir tatile çıkmaya karar verir. Ancak bir gece, tacının gizemli bir şekilde çalınması üzerine ailesine belli etmeden hem tatillerine devam etmeye hem de tacını bulmaya çalışmak zorunda kalır. Bu sorunu da her zamanki gibi ailesinin yardımıyla çözecektir.