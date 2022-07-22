Jose Zelada ile Richard Claus’un yönettiği ve Lola Raie, Naomi Serrano, Dino Andrade ile Joe Hernandez’in seslendirdiği animasyon film Ainbo (Ainbo: Spirit of the Amazon), 07 Ekim 2022′de CJ ENM dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Muhteşem Amazon ormanlarını kurtarmaya çalışan cesur Ainbo’nun hikâyesi. Amazon’un kalbinde yaşayan genç ve cesur bir kız olan Ainbo’nun yaşadığı bu cennet gibi orman, yeraltı kaynakları için yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ainbo, en yakın arkadaşı olan prensesi ikna edemeyince, hayvan dostlarıyla birlikte yağmur ormanlarını ve yuvasını korumak için büyük bir maceraya atılır.