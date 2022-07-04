28 – 30 Eylül 2022 tarihlerinde Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali düzenleniyor. Bu yıl ilk kez yapılması planlanan festivale dair yapılan açıklamada; böyle bir festival düzenleme fikrinin dünyanın geldiği açmazdan kaynaklandığını belirtildi. Oluşan çıkmazın da hayal gücü ve bilimin önemini ortaya çıkardığı ve bu iki gücün sanatla birleştiğinde anlamını bulacağı düşüncesinin altı çizildi. Dünya sinemasında bilim kurgu ve fantazya türünün arttığını vurgulayan yönetim, Türkiye’de de bu türlerin gelişimine katkı sunmak ve var olan büyük potansiyelden yararlanıp, alanda söz sahibi olmak için festivali izleyicilerle buluşturacaklarını açıkladı.

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