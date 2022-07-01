Açık Hava Film Geceleri -Ayvalık

Yılın heyecan uyandıran ve dünya festivallerinden ödüllerle dönen filmleri Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Açık Hava Film Geceleri kapsamında 08 – 17 Temmuz tarihleri arasında Ayvalık’ta gösterilecek. Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın bahçesinde (eski Vergi Dairesi) yapılacak gösterimler için biletler bugünden (01 Temmuz) itibaren www.biletix.com üzerinden satışta. Ayvalık Açık Hava Film Geceleri kapsamında Venedik, Cannes, Sundance ve Berlin başta olmak üzere önemli festivallerde gösterilen, ödüller alan filmler, Oscar ve Altın Küre ödüllerinde adlarını duyuran yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.

Alcarras



Asi Prenses (Pil’s Adventures)

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once)

Kaçış (Flee)

Karanlık Kız (The Lost Daughter)

Licorice Pizza

Masumlar (De Uskyldide – The Innocents)

Paralel Anneler (Madres Paralelas – Parallel Mothers)

Vortex

Yang’dan Sonra (After Yang)

Yaşamaya Bak (C’mon C’mon)